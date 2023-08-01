Hande Yener meslektaşlarını topa tuttu. "Başkalarının emeğini çalmayın"

Hande Yener, müzik dünyasındaki sahte tıklanmaları eleştirdi. Ünlü şarkıcı "Başkalarının emeğini çalmayın" diyerek meslektaşlarına ‘Sahte tıklanma’ mesajı gönderdi.

Hande Yener meslektaşlarını topa tuttu. "Başkalarının emeğini çalmayın"

Hande Yener'in özellikle Türk müzik listelerinde birçok başarıya imza atan "Benden Bir Tane Daha Yok" adlı şarkısı, müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüş ve listelerde üst sıralara yükselmişti. Ancak bazı sanatçıların ve şarkıların yüksek sıralarda yer alması için sahte tıklamaların kullanıldığı iddiaları uzun süredir müzik dünyasının gündemindeydi.

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TELEFON ÇİFTLİĞİ SAHİPLERİNE SESLENDİ

Hande Yener, meslektaşlarını "Telefon çiftliği sahipleri" olarak nitelendirerek, bu tür yöntemlerin listelerin gerçek başarılarını yansıtmadığını belirtti. Ayrıca algoritmayı manipüle etmenin sanatçılar için uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Türk halkının kalbine gerçekten girebilmek için doğru müzik ve içerik üretiminin önemine dikkat çeken ünlü şarkıcı, algı starlığı ve geçici başarılar için böyle taktiklerin kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

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"LİSTELERİ BİR SALIN"

Yener, “Telefon çiftliği sahipleri! Listeleri bir salın... Algoritmayı etkiliyorsun da Türk halkının kalbine öyle girilmez... Algı starlık için değmez. Günün sonunda siz üzülürsünüz” dedi.

Hande Yener'in bu açıklaması, müzik dünyasındaki dürüstlük ve etik tartışmalarını tekrar gündeme getirdi ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Müzik endüstrisinde sahte tıklamaların ve manipülasyonun önüne geçmek için çeşitli adımların atılması gerektiği konusundaki görüşler, farklı sanatçılar ve müzikseverler tarafından da destek buluyor.

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Hande Yener'in bu açıklamasının ardından, müzik listelerinin geleceğine yönelik daha fazla şeffaflık ve adil bir rekabet ortamının oluşturulması için sektördeki tüm paydaşlar üzerinde tartışmaların yoğunlaşması bekleniyor.

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