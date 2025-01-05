Hande Yener'den şaşırtan itiraf! 5 yıldır herkesten saklıyormuş

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'ın 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programında hem kariyeri hem de özel hayatı hakkında dikkat çekici itiraflarda bulundu.

" İLİŞKİMDE İLK KEZ 5 YILI GEÇTİM”

51 yaşındaki Yener, Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"5 yıldır sevgilim var, müziklerimi o yapıyor. Çok iyi arkadaşız, bu yüzden ilişkimde ilk kez 5 yılı geçtim. Çok şanslıyım, beni dinliyor, anlıyor. İlk söylediğim 'Seni Allah bana yolladı' oldu. Sonra 'Aileni tanımak istiyorum' dedim. Rol mü yapıyorsun diye sordum ve annesiyle tanıştım."

ŞARKICI OLMADAN ÖNCE BAKIN NE YAPIYORMUŞ?

Hande Yener, Hülya Avşar'ın yıllar önce kendisine yaptığı iyiliklerden bahsederek, "Ben tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" dedi.

"FİT KALMAK İÇİN..."

Fit vücudunun sırlarını paylaşan Yener, "Spor yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok dengeli besleniyorum. Akşam 7-8 arası sebzelerimi yerim. Bir kilo bile alsanız, ödem olarak geri dönüyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol de içmiyorum" ifadelerini kullandı.

HANDE YENER KİMDİR?

Hande Yener, gerçek adıyla Makbule Hande Özyener, 12 Ocak 1973'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuş Türk şarkıcı ve söz yazarı.

2000'lerin başından itibaren pop müzik listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yer edindi. Müziğinin yanı sıra, farklı kıyafet seçimleri ve sık sık yenilediği imajıyla da dikkat çekti. Müzikal tarzında zaman zaman değişiklikler yaparak, bir dönem pop müzikten elektronik müziğe geçiş yapmış, fakat elektronik müzik dönemi kısa sürmüş ve tekrar pop müziğe dönmüştür. Kariyeri boyunca meslektaşı Demet Akalın ile yaşadığı tartışmalar ve magazin dünyasındaki yer alışlarıyla da adından sıkça bahsettirdi.