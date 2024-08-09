Hande Yener'i çıldırtan yorum. Verdiği cevapla yerin dibini soktu

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Hande Yener'i çıldırtan yorum. Verdiği cevapla yerin dibini soktu

Şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada bir kullanıcının kadınlara yönelik yaptığı "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" yorumuna sert tepki gösterdi.

X hesabından yaptığı paylaşımda kadınların açık giyinmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir kullanıcı, "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'A GİT, ORADA YAŞA BİZ NE SAPIKLARA KATLANIYORUZ"

Bu yorumu tepki gösteren şarkıcı Hande Yener "Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar!

"PEDOFİLİ VAR HALA BU ÜLKEDE"

Pedofili var ülkede hâlâ açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" ifadelerini kullandı.

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