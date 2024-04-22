Hande Yener'in şarkısını Seda Sayan da söyledi. Kimse beğenmedi

Kaynak: Haber Merkezi
Hande Yener'in şarkısını Seda Sayan da söyledi. Kimse beğenmedi
Hande Yener'in 2004 yılında seslendirdiği 'Acı Veriyor' şarkısını Seda Sayan da seslendirdi. Sayan'ın seslendirmesi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Sayan'ın seslendirmesini beğenmedi.

Sahne tarzları ve ve başarılı kariyeriyle gündemde olan Hande Yener'in "Acı Veriyor" şarkısı çıktığı 2004 yılında çok beğenilmiş, yıllar sonra bile etkisini yitirmeden sürdürdü.

2004 yılında müzikseverlerin beğenisine sunulan bu şarkı Seda Sayan'ın şarkısının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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7'den 70'e herkesin seslendirdiği sevilen şarkıyı yeniden seslendirmek için stüdyoya giren Seda Sayan'ın kendine has yorumu da dijital platformlarda yayınlandı.

Söz ve müziği Altan Çetin'e ait olan parçayı yeniden seslendiren Sayan, klibinin bir kesitini "Acı Veriyor yayında. Keyifli dinlemeler" sözleriyle yayınladı.

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SOSYAL MEDYADA BEĞENİLMEDİ

Söz konusu paylaşıma sosyal medyada yorum yağarken Sayan'ın 'Acı Veriyor' performansı sosyal medya kullanıcıları tarafından tam not almadı.

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