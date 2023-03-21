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Abdülhamid’in torunundan Erdoğan’a destek. Atatürk'e defalarca hakaret etmişti

Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in torunu Kayıhan Osmanoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada seçimlerde Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:16
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Hanedandan Erdoğan'a destek

Abdülhamid’in torunundan Erdoğan’a destek. Atatürk'e defalarca hakaret etmişti
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Mayıs ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan’ı destekleyeceğine dair bir mesaj paylaştı. Osmanoğlu şu ifadeleri kullandı;

Değerli dostlar Hanedânı Âli Osman'ın kandan torunları olarak başta Hanedan Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, şahsım ve Osmanoğlu ailesi fertleri olarak; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun.

ATATÜRK’E HAKARET ETMİŞTİ

Kayıhan Osmanoğlu, 30 Ağustos’un 99. yıldönümü kutlanmaya devam edilirken sosyal medya hesabı üzerinden “Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul’u besmele çekerek aldı; birileri gibi kafa çekerek değil” şeklinde paylaşım yapmıştı.

 

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