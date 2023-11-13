Hangi besinde etten daha fazla protein var

Birçok kişi en yüksek protein kaynağının kırmızı et olduğunu düşünüyor. Aslında bu pek de doğru değil. İşte, etten daha fazla protein içeren o besin...

Protein diyince aklı ilk olarak elbette et geliyor. Fakat vejetaryen ve veganların favorisi olan kinoa, protein ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. İşte kinoanın yararları:

TAM ANLAMIYLA BİR PROTEİN KAYNAĞI

Kinoa tam bir protein kaynağıdır. Proteini oluşturan amino asitlerin bazıları vücudumuz tarafından üretilmez ve besinlerden alınması gerekir. Birçok bitkisel besinin tüm amino asitleri içermemesine karşın kinoa 8 temel amino asidin tamamını da içerir. Kinoada özellikle lizin ve metionin amino asitleri yüksek miktarda bulunur. Bitkisel protein kaynağı olması sebebiyle vegan ve vejeteryan diyetlerde sıklıkla kullanılır.

Kinoanın Vitamin ve mineral içeriği yüksektir. A,B,C ve K vitaminlerini içeren kinoa bu zengin içeriğinin yanı sıra hiç kolesterol ihtiva etmez. Kalp hastalıkları için koruyucudur. Magnezyum, kalsiyum, fosfor, çinko, demir açısından da zengin olan kinoa kansızlık riskini azaltır.

Kinoa gluten içermez. Gluten hassasiyeti olanların ve çölyak hastalarının kullanabileceği zengin bir besindir. Öğün sonrası kolay sindirilir ve şişkinlik yapmaz.

Kinoa birçok antioksidan içerir ve bu sayede yaşlanmaya karşı geciktirici etkiye sahiptir. Bunun yanında kansere karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır.

Yüksek besin içeriğine karşın çok az yağ içeren kinoa kolay sindirilen ve kalori içeriği çok yüksek olmayan bir besindir.

Kinoa glisemik indeksi düşük bir besindir. Kan şekerini yavaş yükseltip düşüren kinoa uzun süre tokluk sağlar.



Doyuruculuğu yüksek olan kinoa dengeli bir öğünde yer aldığında uzun süre tokluk sağlar. Kilo koruma programlarında kullanılmaya elverişli bir besindir.



Kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder ve kabızlığı önlemek için gereklidirler.



Ayrıca lifler, diğer besinlere kıyasla daha az kalori içerse de tokluk hissini artırmaya yardımcı olurlar. Kinoa gibi yüksek lifli yiyecekleri yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirmek tok hissetmenize ve porsiyon boyutlarını kontrol altında tutmanıza yardımcı olurlar.

NERELERDE KULLANILABİLİR, NASIL TÜKETİLMELİ?



Kinoa pişirilip soğutulduktan sonra salatalarda kullanılabilir. Çünkü besin içeriği zengin ve besin öğeleri dengeli olan o salatalar bir öğün yerine geçiyor...

Kinoayı Yulaf lapası yerine kullanabilirsiniz. Yine pişmiş kinoa tercih ederek üzerine sevdiğiniz meyveler eklenebilir. Hafif ve doyurucu bir kahvaltıya dönüşecektir..



Sebze köfteleri için harika bir temel olan kinoa yine burada da pişmiş tercih edilmelidir.

Yaptığınız smoothielere biraz kinoa ekleyerek onları daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. Bu sizin gün boyunca enerjik olmanızı sağlayacak, protein açısından zengin doğal bir içecek ortaya çıkaracaktır.

En sevdiğiniz tavuk veya sebze çorbasının içine diğer malzemeler gibi biraz kinoa ekleyebilirsiniz, oldukça basit ve çok sağlıklı bir başlangıç yemeği olacaktır.

Bir daha pilav yapmayı planladığınızda, beyaz pirinci, protein açısından zengin kinoa ile değiştirebilirsiniz, ona taze bir dokunuş vermek için sevdiğiniz tüm mevsim sebzelerini de içine ekleyebilirsiniz.