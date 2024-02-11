Hangi bitkiler detoks etkisi yapar

Erkavim Yıldırım
Hangi bitkiler detoks etkisi yapar
Detoks etkisi yapan bitkiler hakkında araştırmalar bazı bitkilerin havadaki toksinleri ve zararlı maddeleri azaltabildiğini göstermekte. Bu bitkilerden bazıları şunlardır:

Biberiye:

Yağ yakıcı, safra artırıcı ve idrar söktürücü özellikleri vardır.

Funda:

İdrar artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.

Kiraz sapı:

İdrar artırıcı ve potasyum dengesini koruyucu özellikleri vardır.

Isırgan:

İdrar söktürücü ve ödem giderici özellikleri vardır.

Yeşil çay ve mate:

Enerji verici, idrar artırıcı ve yağ yakıcı özellikleri vardır.

Kekik:

Safra artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.

Aloe vera:

Benzene ve formaldehit gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.

İngiliz sarmaşığı:

Havadaki dışkı partiküllerini azaltıcı ve formaldehit temizleyici özelliği vardır.

Filodendron:

Formaldehit temizleyici özelliği vardır.

Dracaena:

Benzene, formaldehit ve trikloroetilen gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.

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