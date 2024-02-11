Hangi bitkiler detoks etkisi yapar

Biberiye:
Yağ yakıcı, safra artırıcı ve idrar söktürücü özellikleri vardır.
Funda:
İdrar artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.
Kiraz sapı:
İdrar artırıcı ve potasyum dengesini koruyucu özellikleri vardır.
Isırgan:
İdrar söktürücü ve ödem giderici özellikleri vardır.
Yeşil çay ve mate:
Enerji verici, idrar artırıcı ve yağ yakıcı özellikleri vardır.
Kekik:
Safra artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.
Aloe vera:
Benzene ve formaldehit gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.
İngiliz sarmaşığı:
Havadaki dışkı partiküllerini azaltıcı ve formaldehit temizleyici özelliği vardır.
Filodendron:
Formaldehit temizleyici özelliği vardır.
Dracaena:
Benzene, formaldehit ve trikloroetilen gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.