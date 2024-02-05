Hangi emekli ne kadar fark alacak? Özgür Erdursun tablosunu açıkladı

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Hangi emekli ne kadar fark alacak? Özgür Erdursun tablosunu açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tüm emeklilere yapılan zammın eşitlenmesi sonrası oluşan farklar sonucunda hangi emeklinin maaşına ne kadar yansıyacağını canlı yayında açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun TELE1 canlı yayınına katıldı ve meklilere yapılan yüzde 11,68’lik ek zamdan sonra oluşan farklar 6-7 şubat tarihlerinde yatırılacağını hatırlattı.

Farklar alınan emekli maaşına göre değişiklik gösterecekken TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu Gerçek Haber Gerçek Ekonomi programında Erdursun, emeklilere yansıyacak olan zam farkları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“KİM, NE KADAR ZAM FARKI ALACAK”

Yurdagülen, “Kim, ne kadar zam farkı alacak” diye sorunca Erdursun, “Kök aylıklarda artışlar yapıldığı için kök aylığı 10 bin liranın altında kalanlar 10 bin lira alacaklar. Yani 7 bin 500 lira alanların maaşları 10 bin liraya tamamlanacak. Dolayısıyla da 2500 lira fark alacaklar. Ama kök aylığa göre %37,57 oranında bir artış yapıldı. Bu artış sonrasında emekli aylıkları emeklilerin hesabına yattı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu ancak 7.500 lira olarak yatırıldı çünkü yasal düzenleme yetişmediği için. 7 bin 500 alanlar 10 bin liraya tamamlanacak ayrıca kök maaşına %11,68’lik ilave bir artış yapılacak.

"10 BİN LİRASINA %11,68’LİK FARKINI ALACAK"

Örneğin bir rakam üstünden verelim çok net anlaşılsın. 10 bin TL emekli maaşı alan birisi aralık ayında, ocak ayında %37,57’lik farkla beraber şimdi 13 bin 557 TL’lik maaşını aldı. Şimdi 10 bin lirasına %11,68’lik farkını alacak. Bununla beraber emekli aylığı da 14.925 lira olacak.

Birçok emeklinin kafası şöyle karıştı. Şimdi 10 bin lira aralık aylığı Ocak ayında O 13 bin 557 lira oldu. Onun üzerine de %11,68 lira ekleyen yanılır." dedi.

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