Hangi içecekleri ne zaman içmeli

SAAT 08.00

Günün ilk öğününde yani kahvaltıda sizi uyandıracak, uyaracak bir içecektir çay veya kahve. İçerdiği kafein sayesinde gün ortasına kadar sizi formda tutar, zihni uyarır ve konsantrasyonu artırır. Kahve ve çay sinir sistemini uyaran maddeler içeriyor. Bu maddeler ani enerji verip, zihni açıyor ve konsantrasyonu artırıyor ve ayrıca metabolizmayı hızlandırıyor.

SAAT 10.30

Sebze suları özellikle sıcak havalarda terle kaybedilen vitamin ve mineral tuzlarının geri alımını sağlıyor.

SAAT 12:00

Ayran kalsiyum ihtiyacınız için yardımcı olur. Ayrıca maden sularında bulunan mineraller gün ortası için iyi bir takviye sağlar. Ayran yerine kefir öğlen yemeği için başka bir kalsiyum içeren ve prebiyotik bir içecek. Ayranın içine taze nane katarak, nanenin ödem söktürücü özelliğinden de faydalanılabilir.



SAAT 15:00

Pek çok insana öğlen yemeğinden sonra uyku hissi bastırır. 1 fincan çay için. Çay, hem hazmı kolaylaştırıyor, hem de içeriğindeki tein maddesi nedeniyle genelde bu saatlerde baş gösteren uyku halini engelleyerek canlılık katıyor.

SAAT 19:00-20:00

Kefirin içinde bulunan sağlıklı bakterilerin bünyeyi birçok hastalıktan koruduğu ve hücreleri yenilediği biliniyor.



SAAT 23:00

Kalsiyumu yüksek olan sütü gece yatmadan önce içmek çocuklarda boy uzamasını desteklerken bizde kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor. Sıcak veya soğuk bir bardak süt yerine kefir veya yoğurtta aynı vazifeyi görecektir.









