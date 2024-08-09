Hangi ilde kaç Suriyelinin yaşadığı açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hangi ilde kaç Suriyelinin yaşadığı açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 103 bin 606 olarak açıklandı. Bu nüfusun 530 bin 217'si İstanbul'da ikamet ediyor.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın göç istatistiklerine dayanarak göçmenlere ilişkin bir rapor yayınladı.

'EN FAZLA SURİYELİ İSTANBUL'DA'

Rapora göre, Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan toplam 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var. Bu nüfusun 1 milyon 613 bin 657'sini erkekler, 1 milyon 489 bin 949'unu ise kadınlar oluşturuyor. Suriyelilerin 530 bin 217'si İstanbul'da ikamet ediyor ve bu sayı İstanbul'daki toplam nüfusun yüzde 3,28'ine tekabül ediyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, kayıtlı Suriyeli sayısı 2020 yılında 3 milyon 641 bin 370 iken, 2021'de 3 milyon 535 bin 898’e, 2022'de ise 3 milyon 214 bin 780’e geriledi.

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İKAMET İZNİYLE KALAN YABANCILAR

İPA raporuna göre, Türkiye’de ikamet izniyle kalan yabancı sayısı 1 milyon 109 bin 25 kişi. Bu kişilerin illere göre dağılımında İstanbul, 540 bin 969 kişi ile ilk sırada yer alıyor. Antalya ise 127 bin 683 kişi ile ikinci sırada. Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancıların uyruklarına bakıldığında, 112 bin 43 kişi ile Türkmenistan, 94 bin 44 kişi ile Rusya başı çekiyor. Kısa dönem ikamet izniyle Türkiye'de bulunan yabancılar arasında en kalabalık grup ise 68 bin 520 kişiyle Iraklılar.

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'EN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN 2023'TE YAKALANDI'

Rapora göre, 2005-2024 yılları arasında Türkiye'de toplam 2 milyon 667 bin 379 düzensiz göçmen yakalandı. Sadece 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 126 bin 766 olarak kaydedildi. En fazla kaçak göçmenin yakalandığı yıl ise 10 bin 482 kişi ile 2023 oldu.

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