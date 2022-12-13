Messi mi, Modric mi? Hangi takım finale kalacak?

Arjantin-Hırvatistan maçı bir bakıma Messi ile Modric'in mücadelesi olacak. İki futbolcu da daha önce FİFA'nın altın top ödülünü almıştı. 2014 yılında Messi, 2018 yılında da Modric bu ödüle layık görülmüştü. Bakalım bu akşamki maçta kim kazanacak?

MODRIC, MESSI'YE ÜSTÜN

Bu maçlarda Luka Modric 12, Lionel Messi 9 galibiyet aldı, beş maç berabere bitti. Messi’nin 35, Modric’in 37 yaşında olduğu düşünüldüğünde her iki yıldız için de bu turnuva son Dünya Kupası macerası olacak. Son dünya şampiyonluğunu efsane oyuncusu Diego Armando Maradona ile yaşayan Arjantin, bu defa bunu kaptanı Lionel Messi’yle başarmak istiyor. Son Dünya Kupası’nı finalde Fransa’ya kaptıran Hırvatistan ise kaptanı Luka Modric’in önderliğinde rüyayı gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Bakalım, bu akşam finale adını yazdıran kim olacak.

KUPA ELLERİNDEN UÇTU! İKİ KAYBEDEN İKİ KAZANAN

Messi ve Modric birer defa Dünya Kupası’nı havaya kaldırma şansını kaybetti. Brezilya 2014’te Arjantin, finalde uzatmalarda Almanya’ya 1-0 yenilerek şampiyonluğu kaptırdı. 2018 Rusya’da ise Hırvatistan, finalde Fransa’ya 4-2 yenilip hüsranı yaşadı. İki yıldızın ortak noktası, kaybettikleri bu finallerde Dünya Kupası’nın ‘En iyi oyuncusu’ seçilmiş olmalarıydı.