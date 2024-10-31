Hangi uyuma şekli körlüğe neden oluyor? Uzmanlar açıkladı

Bazı uyuma şekilleri, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir ve hatta körlüğe neden olabilir. Özellikle yüzüstü uyuma pozisyonu, göz içi basıncını artırarak glokom riskini yükseltebilir.

Glokom, göz içi basıncının artması sonucu optik sinire zarar veren ve tedavi edilmezse körlüğe yol açabilen bir hastalık olmasıyla dikkat çekti.

Uyku, genel sağlık için kritik bir öneme sahiptir, ancak uyku düzeninin bozulması göz sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bazı uyku alışkanlıklarının görme kaybına ve hatta körlüğe yol açabileceğini göstermekte.

İşte uyku düzeni ve göz sağlığı arasındaki ilişki hakkında uzman görüşleri ve bilimsel veriler...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

2021 yılında yapılan bir çalışmada, uyku düzeninin göz sağlığı üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma, düzensiz uyku alışkanlıklarının göz tansiyonunu artırdığını ve glokom riskini yükselttiğini gösterdi.

Göz hastalıkları uzmanları, bireylerin uyku alışkanlıklarını düzenlemeleri gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bir uyku için önerilen süre genellikle 7-9 saat arasında. Ayrıca, uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olması gerektiği belirtildi.

Glokom ve Uyuma Pozisyonu: Yapılan araştırmalar, yüzüstü uyuma pozisyonunun göz içi basıncını artırdığını ve bu durumun glokom gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermekte. Özellikle uzun süreli yüzüstü uyuma alışkanlığı olan bireylerde bu risk daha yüksektir.

Göz Sağlığı Uzmanları: Göz sağlığı uzmanları, glokom riskini azaltmak için sırtüstü veya yan yatma pozisyonlarını tercih etmenin daha güvenli olduğunu belirtmekte. Bu pozisyonlar, göz içi basıncını daha dengeli tutarak optik sinir üzerindeki baskıyı azaltır.

Uyku ve Göz Sağlığı: Uyku sırasında gözlerin yeterince dinlenmesi ve rahatlaması önemli. Yüzüstü uyuma pozisyonu, göz kapaklarının ve göz çevresindeki dokuların baskı altında kalmasına neden olabilir. Bu durum, gözlerde kan dolaşımını olumsuz etkileyerek uzun vadede görme kaybına yol açabilir.

Göz sağlığını korumak ve glokom riskini azaltmak için uyuma pozisyonuna dikkat etmek önemli. Yüzüstü uyuma alışkanlığı olan bireylerin, sırtüstü veya yan yatma pozisyonlarını tercih etmeleri önerilmekte. Bu basit değişiklik, göz içi basıncını dengeleyerek optik sinir hasarını önlemeye yardımcı olabilir.