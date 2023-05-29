Hangisi bildi hangisi yanıldı? İşte anket firmalarının seçim tahminleri

Seçim öncesi araştırma şirketleri tahminlerini açıkladı. Erdoğan'ın galibiyeti ile biten seçimin sonucunu hangisi bilebildi merak konusu oldu.

Hangisi bildi hangisi yanıldı? İşte anket firmalarının seçim tahminleri

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turunda milyonlarca vatandaş, bir kez daha sandık başına gitti. 15 gün süren propaganda süreci oldukça sert geçerken anket firmalarının sonuç tahminleri yakından takip edildi.

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu seçimden zaferle çıkmak için kıyasıya mücadele verdi. Liderler de vatandaşlar gibi süreci somut şekilde görebilmek adına birçok kamuoyu araştırma şirketinin verisinden faydalandı.

Onlarca kamuoyu araştırma firması yine seçim öncesinde yaptıkları anketlerin sonuçlarını duyurdu. Bunlardan büyük bölümü bu defa Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda seçileceğini öngördü.

Resmi olmayan sonuçlara göre - Anka: 52,02 ve Anadolu Ajansı: 52,10 - Erdoğan, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.

16 FİRMADAN 13'Ü ERDOĞAN DEDİ

Independent Türkçe, 16 anket şirketinin seçim tahminlerini derledi. Şirketlerden adeta nokta atışı yapar gibi Erdoğan'ın kazanacağını bilenler oldu.

Kimisi ise ikinci turda Erdoğan'ın kazanacağını öngörmesine rağmen aradaki farkın çok yüksek olacağı tahminini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anket düzenleyen 16 firmadan 13'ü Erdoğan'ın, 3'ü ise Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı öngörüsünde bulundu.

14 Mayıs'taki birinci turda Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını duyuran bazı firmalar bu defa Erdoğan'ı işaret etti.

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BAZILARI OLDUKÇA İSABETLİ TAHMİNLER YAPTI

Panorama, Betimar, Areda, PİAR, HBS ve KONDA'nın anket sonuçları, seçimin ikinci turunda ortaya çıkan neticeye yakın oldu.

ORC, Area ve ALF isimli firmalar ise Kılıçdaroğlu'nun seçimin galibi olabileceğini iddia etti.

16 anket firmasının cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turuna ilişkin tahminleri şöyle:

14 MAYIS ÖNCESİ TAHMİNLER

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs öncesi anket düzenleyen 6 firma, seçimlerin ikinci tura kalması halinde hangi adayın kazanacağına dair verileriyle gündemde yer almıştı.

MetroPOLL, Area, AR-G, Gezici, SONAR ve Varyans, seçimlerin ikinci turuna dair verilerini daha önce yayınlamıştı.

Bunlardan 4'ü Kılıçdaroğlu'nun 2'si de Erdoğan'ın ikinci turda kazanacağını belirtmişti.

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