Doğalgaz abonelik ücreti şimdi 1.928 TL yılbaşından sonra abone olacaklara 3.545 TL

Türkiye'de 1 Ocak 2023 itibariyle doğal gaz abone, bağlantı ücretleri kallavi zamlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla doğalgaz dağıtım sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda artırıldı. Böylelikle doğalgaz abonelik ücretleri 1928 liradan 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olmak üzere 3545 liraya çıkarıldı.

Asgari ücretin 8 bin 506 liraya yükseltilmesinin ardından arka arkaya gelen zamlarla cebindeki para 2023'e girmeden erimeye başladı. Bugün EPDK tarafından duyurulan zam haberi de bunun örneği oldu. EPDK Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin kararını duyurdu. Bu karar yüzde 84 zam anlamına geliyor.

DOĞALGAZ ABONE ÜCRETİ 1 OCAK 2023'TE KAÇ LİRA OLDU?

EPDK kararıyla, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak. Bir eve doğal gaz bağlatmanın bedeli bugün toplam 1928 lira tutarken gelen zamla 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle rakam tam 3545 lira olacak.

1 Ocak 2023 dogalgaz bağlantı ücretleri fiyatı şöyle:

EPDK'nın yaptığı yüzde 84 oranındaki zam 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

BAKAN NEBATİ: DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ FİYAT DALGALANMALARINI VATANDAŞA YANSITMAMAYA ÇALIŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Nebati, sübvansiyonların tutarının 138 milyar lirayı bulduğunu ve yıllık bazda yüzde 70 arttığını belirtti. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık.

Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre %70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek.

Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."