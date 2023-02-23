Duvarlara bu yazıları yazıp yardım bulmaya gittiler. Hani yardım gelmişti

Türkiye’yi yasa boğan depremlerde son açıklanan rakama göre 42 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 500 bine yakın vatandaş da yaralandı.

Yaşanan acının üzerinden 2 hafta geçti ama acılar hala ilk günki gibi.

Deprem felaketinde AFAD veya diğer arama kurtarma ekiplerinin geç kalındığı söylenmiş ve depremzedeler isyan etmişti. Yetkililer ise her bölgeye yardım ulaştığını açıklamıştı.

Ancak deprem bölesinden gelen fotoğraf ve videolar geç kalındığı iddialarını doğrulamıştı.

Sosyal medyada yayılan bazı fotoğraflarda enkazlara yazı yazılarak yardım istendiği ve enkazın altında birilerinin olduğu anlatıldı.

Yıkılmak üzere olan bu binanın enkazına yazılan not depremzedelerin çaresizliğini gözler önüne seriyor.

Yetkililerden yardım isteyen yazılarda şu ifadeler kullanılmış:

"Bu enkazın altında biri var"

"Kimse yardım etmiyor"

"Yardım Edin"

"Annem bu enkazda"