Haniye’nin ölümü sonrası konser iptal edildi

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenmesi planlanan Erdal Akkaya konserinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, " "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.