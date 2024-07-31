Haniye’nin ölümü sonrası konser iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Haniye’nin ölümü sonrası konser iptal edildi

Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası Kars’ta yapılması planlanan Erdal Akkaya konseri iptal edildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenmesi planlanan Erdal Akkaya konserinin, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, " "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

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