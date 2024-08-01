Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

Kaynak: İHA
Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

İstanbul'da, Hamas'ın önde gelen isimlerinden İsmail Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Fatih Camii'nde anma töreni düzenlendi.

Akşam namazını müteakip cami avlusunda toplanan yüzlerce kişi, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve ardından bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla İsrail'in eylemleri protesto edildi, "Kudüs yolunda şehitlerle yürüyoruz" temalı pankartlar taşındı.

aw258569-01.jpg

Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüş sırasında, katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Beyazıt Meydanı'na kadar devam eden bu yürüyüşte, suikastı kınayan ve İsrail'in politikalarını eleştiren mesajlar vurgulandı. Polis ekipleri, yürüyüş boyunca güvenlik tedbirlerini artırırken, Fevzipaşa Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla etkinlik için geniş bir alan sağlandı.

İlgili Haberler
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması
ÖSYM'den 'ALES/2' açıklaması
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısı
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı
Önlerini kesti, motosikletliyi ve genç kızı defalarca yumrukladı
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
Ordu'da patpat kazası: 1 ölü
ABD’de Nevada'daki maksimum güvenlikli hapishanede şiddetli kavga
ABD’de Nevada'daki maksimum güvenlikli hapishanede şiddetli kavga
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Domates üreticileri salça fabrikası önüne tabut bıraktı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Batman'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zincirine saldırı
Son Haberler
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Gündem
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar Yerel Haberler
Sultangazi’de kuaföre silah ve patlayıcı maddeyle saldırdılar
Deprem konutu çıkanlar dikkat! Tarih belli oldu Ekonomi
Deprem konutu çıkanlar dikkat! Tarih belli oldu
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu Ekonomi
Geçici vergide yeniden değerleme oranı belli oldu
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de Gündem
Nükleer tesislerle ilgili yönetmelikler Resmi Gazete’de
Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu Yerel Haberler
Ankara’da gaz sızıntısı: 3 kişi hastanelik oldu