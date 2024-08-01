Haniye’ye düzenlenen suikast yürüyüşle protesto edildi

Akşam namazını müteakip cami avlusunda toplanan yüzlerce kişi, Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı ve ardından bir yürüyüş gerçekleştirdi. Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla İsrail'in eylemleri protesto edildi, "Kudüs yolunda şehitlerle yürüyoruz" temalı pankartlar taşındı.

Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde yapılan yürüyüş sırasında, katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler. Beyazıt Meydanı'na kadar devam eden bu yürüyüşte, suikastı kınayan ve İsrail'in politikalarını eleştiren mesajlar vurgulandı. Polis ekipleri, yürüyüş boyunca güvenlik tedbirlerini artırırken, Fevzipaşa Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla etkinlik için geniş bir alan sağlandı.