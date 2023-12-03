Hanzade ne demek? Hanzade isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Hanzade de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Hanzade ne demek? Hanzade isminin anlamı nedir?