Hanzade adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Hanzade isminin anlamını araştırıyor. Peki, Hanzade ne demek? Hanzade isminin anlamı nedir?
HANZADE NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Hanzade ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Hükümdar çocuğu.
- Parıltı, ışık.
HANZADE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Hanzade ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hanzade adını koymak caizdir.