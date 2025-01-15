Hapis cezasıyla aranıyordu! Sokakta yürürken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hapis cezasıyla aranıyordu! Sokakta yürürken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu ticareti" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi sokakta yürürken yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu ticareti" suçlarından 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Varol Y. (38), sokakta yürürken yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelendikleri bir kişiyi Mahmudiye Mahallesi'nde durdurdu. Şüphelinin "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu ticareti" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan Varol Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezasıyla aranıyordu! Sokakta yürürken yakalandı

Hapis cezasıyla aranıyordu! Sokakta yürürken yakalandı

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