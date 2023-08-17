Haraç istediler vermeyince öldüresiye dövüp vurdular! Ankara değil sanki Teksas

Ankara'da marketi haraca bağlamak isteyen çete, işletmeciyi sokak ortasında darp edip, silahla vurdu.

Haraç istediler vermeyince öldüresiye dövüp vurdular! Ankara değil sanki Teksas

Ankara Pusaklar'da bir marketi haraca bağlamak isteyen çete, işletmeciyi darp edip, silahla böyle vurdu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gerçekleşen olayda, tekel işletmecisi Murat Sinan ile kendisinden haraç almak isteyen 5 kişi arasında bir tartışma kanlı bitti.

Ömer D., Kadir Nurullah D., Tarık Ö., Sezer K. ve Hamza A. adlı şahısların tekel işletmecisi Murat Sinan'dan haraç istemesi sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar karakola götürüldü, ancak birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

Bir gün sonra gün, haraç isteyen şahıslar yine aynı yere gelerek Murat Sinan'ı dışarıya çağırdı. Dışarı çıkan Sinan, Hamza A.'nın pompalı tüfekli saldırısına maruz kaldı. Yaralanan Sinan, belinden çıkardığı silahla saldırgana karşılık verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Murat Sinan'ı tedavi altına aldı. Daha sonra hem Sinan hem de Ömer D. tedavilerinin ardından tutuklandılanarak cezaevine gönderildi.
Diğer saldırganlardan Kadir Nurullah D. ile Hamza A., silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. İki diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış Ekonomi
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok Şifalı Bitkiler
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor Güncel
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu Magazin
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede Güncel
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi Dünya
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim Spor
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim