Haraç istediler vermeyince öldüresiye dövüp vurdular! Ankara değil sanki Teksas

Ankara Pusaklar'da bir marketi haraca bağlamak isteyen çete, işletmeciyi darp edip, silahla böyle vurdu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde gerçekleşen olayda, tekel işletmecisi Murat Sinan ile kendisinden haraç almak isteyen 5 kişi arasında bir tartışma kanlı bitti.

Ömer D., Kadir Nurullah D., Tarık Ö., Sezer K. ve Hamza A. adlı şahısların tekel işletmecisi Murat Sinan'dan haraç istemesi sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar karakola götürüldü, ancak birbirlerinden şikayetçi olmadılar.

Bir gün sonra gün, haraç isteyen şahıslar yine aynı yere gelerek Murat Sinan'ı dışarıya çağırdı. Dışarı çıkan Sinan, Hamza A.'nın pompalı tüfekli saldırısına maruz kaldı. Yaralanan Sinan, belinden çıkardığı silahla saldırgana karşılık verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Murat Sinan'ı tedavi altına aldı. Daha sonra hem Sinan hem de Ömer D. tedavilerinin ardından tutuklandılanarak cezaevine gönderildi.

Diğer saldırganlardan Kadir Nurullah D. ile Hamza A., silahlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındılar. İki diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldılar.