Harbiye'de Murat Boz rüzgarı esecek

Düzenleme: Kaynak: İHA
Harbiye'de Murat Boz rüzgarı esecek

Türk pop müziğinin yıldızlarından olan Murat Boz İstanbul’un büyülü sahnelerinden olan Harbiye’de sahne almaya hazırlanıyor.

Karizması ve sesi ile Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden olan Murat Boz efsane sahne performanslarına 26 Eylül tarihinde İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde yapacağı konser ile devam edecek.

Murat Boz solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı Aşkı bulamam ben parçası ile adım atmış ve ilk stüdyo albümü olan Maximum ile dinleyicilerinin karşısına çıkmıştı. Boz bu albümü ile birçok ödül de kazandı. 26 Eylül tarihinde yapılacak olan konser için biletler şimdiden online olarak satışa sunuldu.

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Boz’un "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ile de zirveye yerleşti.

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