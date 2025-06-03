Hareket halindeki araç yandı! Son anda indiler

Kaynak: İHA

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Otomobilde bulunan 3 kişi son anda araçtan inmeyi başardı.


Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Tatlıkuyu mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 34 GDY 388 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark ederek hızlıca araçtan inen sürücü M.B. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

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Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sebebiyle trafikte aksama da meydana geldi. Kontrollü olarak sağlanan trafik, söndürme çalışmasının ardından normale döndü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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