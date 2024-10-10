Hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İHA
Hareket halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Bingöl'de hareket halindeki bir yolcu otobüsü alev topuna döndü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün hareket halindeyken alev aldığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Solhan-Arakonak yolu üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yolcuların bağırışlarının sonrasında şoför aracı durdurup araçtakileri tahliye etti.

Yapılan ihbar ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otobüsü söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan almadı ancak otobüs tamamen yandı.

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