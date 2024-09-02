Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru

Düzenleme: Kaynak: AA
Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru

Para atletizmde kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli sporcu Aysel Önder, dünya ve paralimpik rekoru kırarak final bileti aldı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemeler yapıldı.

Milli sporcu Aysel, 54.96'lık derecesiyle birinci gelip yeni dünya ve paralimpik rekorunun sahibi olarak adını finale yazdırdı. Önceki dünya rekoru 55.07'yle Hindistan'dan Deephti Jeevanji'ye aitti. Paralimpik rekoru ise 55.18'le ABD'li Breanna Clark'ındı.

Aysel Önder'in final müsabakası yarın TSİ 20.08'te başlayacak.

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