Harikasınız çocuklar. Çeyrek finale 45 kaldı Avusturya şaşırdı

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Leipzig şehrindeki 44 bin 345 kişilik Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 1-0 üstün tamamladık.

Karşılaşmaya harika bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlı ekibimiz henüz 1. dakika dolmadan 57. saniyede öne geçmeyi başardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornerde direkt kaleye girmek üzere olan topu son anda çıkaran Avusturya savunması Merih Demiral'a engel olamadı.

Karşılaşmanın devamında da kontrollü oyununu sürdüren A Milli Takım zaman zaman net fırsatlar da yakaladı. Barış Alper ve Arda Güler ile etkili olan milliler bu pozisyondan ikinci golü çıkaramayınca soyunma odasına 1-0 önde gitti.