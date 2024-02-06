Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözünün anlamı nedir?

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bize herhangi bir şekilde hizmet etmekte olan kişilere, emeklerinin karşılığını vermek gerektiğine dikkat çekilmek için kullanılan bir atasözüdür.

Çalışan kişilere gerekli olan emeklerinin karşılığı verilmezse eğer yeterli bir şekilde verim alınması beklenmemelidir anlamına gelir.

HARMAN DÖVEN ÖKÜZÜN AĞZI BAĞLANMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Durup dururken güzelim kızı işten çıkarma en verimli çalışan o, harman döven öküzün ağzı bağlanmaz..."