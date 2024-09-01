Harp Okulu birincileri kadın subaylar oldu

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda yapıldı. Törende mezun öğrencilerin aileleri de yer aldı.

Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nın birincileri TSK tarihinde bir ilk olarak kadın teğmenlerimiz oldu.

Kara Harp Okulu 1.'si Ebru Eroğlu Teğmen,

Hava Harp Okulu 1.'si İkra Kuyumcu Teğmen,

Deniz Harp Okulu 1.'si Şeyda Yıldırım Teğmen.

Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, bugün mezun olanlarla birlikte son 8 yılda Hava Harp Okulu'ndan mezun olanların sayısının, 126'sı misafir olmak üzere 1379'u bulduğunu belirtti.

SUTASAK mezunları da dahil edildiğinde okulun toplam mezun sayısının 1462'ye ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 8 yıl gibi kısa sürede geldiğimiz bu noktayı çok önemsiyoruz. Dün de ifade ettim, bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri, bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini, olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. Yaklaşık 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu her alanda daha da güçlendirdik." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise konuşmasında teğmenlere milli ve manevi değerlere önem vermeleri, seçilmiş, sivil millet iradesinin emrinde vatanın koruyuculuğunu yapmaları ve kendilerini yetiştiren ailelerini unutmamaları tavsiyelerinde bulundu.

Törende, okul birincisi İkra Kuyumcu konuşma yaptı, mezuniyet andını okudu ve 70'inci dönem yaş kütüğüne plaket çaktı.

Kuyumcu, diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komutanlar tarafından dereceye giren on öğrenciye ödülleri verildi.

Sancak devir-teslimi yapılan törende, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Dinç tarafından sancaktar teğmenin kılıcı kuşandırıldı.

Törende, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve mezun öğrencilerin aileleri yer aldı.

Tören, Hava Harp Okulu Marşı ile 100'üncü Yıl Marşı'nın okunmasının ardından yapılan geçişle sona erdi.