Bu olay Uganda'da bile olmaz. Harranlı vatandaşın başına geldi

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Şanlıurfa’da yaşayan Hasan Dorse’nin başına ehliyetindeki hata nedeniyle gelmeyen kalmadı. Ehliyetindeki hatanın düzeltilmesi için önce il sağlık müdürlüğüne sonrasında ise nüfus müdürlüğüne başvuran vatandaş, polisin yolda çevirmesi sonrası şoka uğradı. Trafik polisleri, Hasan Dorse’ye ehliyetsiz araba kullandığı gerekçesiyle 8 bin 190 lira ceza verdi.

Nüfus müdürlüğüne başvurarak ehliyetini yenileyen Hasan Dorse, yaklaşık 15 gün sonra yeni ehliyetine kavuştu. Dorse, yeni ehliyetini incelerken B RH – olan kan grubunun AB RH – olarak yazıldığını gördü. Hatanın düzeltilmesi için sağlık ocağına giden Dorse, kendisi ile ilgilenen bir doktorun yönlendirmesi ile soluğu il sağlık müdürlüğünde aldı.

İl sağlık müdürlüğüne giderek dilekçe yazan Dorse, aldığı olumlu yanıt sonrası soluğu nüfus müdürlüğüne aldı. Ancak, yetkililerin kendisiyle ilgilenmediği Hasan Dorse, bir arkadaşının aracılığı ile nüfus müdürlüğünden bir yetkiliye ulaştı. Söz konusu yetkili, vatandaşa kan grubundaki hata nedeniyle ehliyetinin yenilenmesine gerek olmadığını söyledi. Hasan Dorse ise duyduğu yanıt sonrası ehliyetini alarak evine gitti.

POLİS MEMURUNUN SÖZÜ ŞOKE ETTİ

Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan ve ailesine bakan Hasan Dorse, polis ekiplerinin yolda yaptığı kontrolde şoka uğradı. İş için Gaziantep’e giden Dorse, Nizip ilçesi çıkışında trafik polislerinin yaptığı kontrole takıldı. Ehliyetini polislere veren Dorse aldığı cevapla şoke oldu. Trafik polisi, Dorse’nin ehliyetsiz araç kullandığını söyledi. Aldığı yanıtla neye uğradığını şaşıran Dorse, polislere az önce ehliyetini verdiğini ve nasıl ehliyetsiz araba kullandığını sordu. Polis ekiplerinin ehliyetin il sağlık müdürlüğü tarafından iptal edildiğini söylemesi üzerine talihsiz vatandaş bir şok daha yaşadı.

8 BİN 190 LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Polis ekiplerinin ehliyetsiz araba kullandığı gerekçesiyle 8 bin 190 lira ceza verdiği Hasan Dorse Yeniçağ gazetesine yaşadıklarını anlattı. Sağlık müdürlüğü yetkililerinin hatayı düzeltmesine rağmen nüfus müdürlüğünde ‘Değiştirmeye gerek yok’ dediklerine dikkat çeken Dorse, konuyu yargıya taşıdığını söyledi. Konuyla ilgili elindeki belgeleri savcılığa verdiğini belirten Dorse, Şanlıurfa Valiliği ile görüştüğünü söyledi. Dorse, Valilik yetkililerinin kendisiyle ilgilendiğini ve konuyu Gaziantep Valiliği’ne ilettiklerini söyledi.

Ehliyetini yeniden almak için uğraşan Dorse, yeni ehliyeti için 700 lira ödediğini ve eski ehliyeti için verilen iptal kararının kaldırılması sonrası yeni ehliyetini alabileceğini sözlerine ekledi.