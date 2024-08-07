Harris Trump’la arasındaki farkı açıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Harris Trump’la arasındaki farkı açıyor

ABD Başkanlık yarışında demokratların adayı Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın 3 puan önünde. Önceki anketler farkın 1,3 puan olduğunu aktarıyordu.

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine dair yapılan son anketler, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın Demokrat rakibi Kamala Harris'in gerisinde kaldığını gösteriyor. NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortaklaşa yürüttüğü ankete göre, Harris seçim yarışında Trump'a karşı 3 puan önde bulunuyor.

Anket sonuçlarına göre, Harris'in performansı önceki anketlerle kıyaslandığında önemli bir iyileşme göstermiş durumda. Harris, seçimlerde yüzde 51 oy oranına ulaşırken, Trump ise yüzde 48'de kalmış durumda. Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağı görüşünü dile getiriyor.

Göçmenler konusundaysa seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın bu konudaki tutumunun Harris'ten daha etkili olduğunu düşünüyor. Ayrıca, ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ın Orta Doğu'daki gerginlikleri Harris'ten daha iyi yönetebileceğine inanıyor.

The Cook Political Report anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki farkın sadece 1,3 puan olduğunu belirtirken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin gerçekleştirdiği ankette Harris'in kayıtlı seçmenler arasında tercih edilme oranında belirgin bir artış olduğu ortaya kondu.

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