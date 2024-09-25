Harris'in ofisinde korkunç iddia: Gizli servis ajanı hakkında soruşturma başlatıldı

İddiaya göre, bir ajan, Harris’in diğer çalışanlarıyla birlikte Wisconsin, Green Bay’deki bir restoranda yemek yedikten ve alkol tükettikten sonra, kadın personeli otel odasında zorla taciz etti. Olay, Harris’in başkanlık kampanyası için olası durakları araştırmak üzere gerçekleştirdiği son ziyareti sırasında meydana geldi. Gizli Servis sözcüsü CNBC’ye verdiği demeçte, "Gizli Servis Mesleki Sorumluluk Ofisi, bir çalışanla ilgili kötü davranış iddialarını araştırıyor" dedi. Ajan, soruşturmanın sonucunu beklerken idari izne çıkarıldı.

Harris’in ofisi, iddia ile ilgili olarak NBC News’e, “Başkan Yardımcısı Ofisi, personelin güvenliğini ciddiye almaktadır.” açıklamasında bulundu. "Cinsel kötü muameleye sıfır toleransımız var" diyen ofis, olayla ilgili olarak Gizli Servis’in üst düzey yetkilileri tarafından bilgilendirildiklerini ve araştırma başlatıldığını bildirdi.

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ELEŞTİRİLERİN ARTIŞI

Bu olay, Gizli Servis’in 13 Temmuz’da Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası artan eleştirilerin ortasında gerçekleşti. Pennsylvania’daki bir kampanya mitinginde bir kişinin öldüğü, Trump’ın ise yaralandığı bu olay, Gizli Servis’in yetersiz koordinasyonuna dair ciddi eleştirileri gündeme getirdi. Senato İç Güvenlik Komitesi tarafından yayımlanan bir raporda, Trump’ın mitingi için Gizli Servis’in sorumluluklarının belirsiz olduğu ve yeterince yerel güvenlik güçleriyle koordine edilmediği ifade edildi.

Bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir endişeye yol açarken, Harris’in ofisi konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini duyurdu.