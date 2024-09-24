Janet Jackson'dan bomba Kamala Harris iddiası

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Janet Jackson, Kamala Harris’in kökeni hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı. Jackson, Harris’in aslında siyahi olmadığını ve Hint kökenli olduğunu söyledi. Bu iddia, Donald Trump’ın birkaç ay önce başkan yardımcısı hakkında ileri sürdüğü komplo teorisini yeniden gündeme taşıdı. Trump, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, Harris’in siyahiliği sadece siyasi çıkar elde etmek için kullandığını iddia etmişti.

The Guardian’a verdiği röportajda, Jackson’a yaklaşan seçimler ve Beyaz Saray’da siyahi bir kadının yer almasıyla ilgili ne hissettiği soruldu. Jackson ise aldığı duyumlara dayanarak, Kamala Harris’in aslında siyahi olmadığını, Hint kökenli olduğunu öne sürdü. Üstelik, babasının da beyaz olduğu yönünde bir bilgiye ulaştığını iddia etti. Röportajı gerçekleştiren gazeteci Harris’in hem siyahi hem de Hint kökenli olduğunu hatırlattığında ise Jackson “Bana babasının beyaz olduğunu söylediler. Haberleri birkaç gündür takip etmiyorum ama böyle duydum” diyerek iddiasını ortaya attı.

Janet Jackson: Müzikal devrimci pop ikonu

Trump’ın Harris’e yönelik iddiaları büyük tartışma yaratmıştı. Pek çok kişi bu iddiaları cahilce bulurken, bazı ünlüler Trump’ı desteklemişti. Kamala Harris’in babası ise tanınmış bir Jamaikalı-Amerikalı ekonomist olarak biliniyor ve Harris de kendisini siyahi olarak tanımlıyor. Jackson’ın babasıyla ilgili bu söylentiyi nereden duyduğu ise belirsizliğini koruyor.