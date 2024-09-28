Harris'ten Nasrallah açıklaması

Düzenleme: Kaynak: İHA
Harris'ten Nasrallah açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah, Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur" dedi.

Harris, Nasrallah'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hasan Nasrallah, ellerinde Amerikan kanı olan bir teröristti. On yıllar boyunca Hizbullah'a liderlik ederek Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdı ve Lübnan, İsrail, Suriye ve dünyanın dört bir yanında sayısız masum insanın öldürülmesine yol açtı. Bugün, Hizbullah'ın kurbanları bir nebze de olsa adalete kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Harris, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" yineleyerek, "İsrail'in İran'a ve Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi İran destekli terörist gruplara karşı kendini savunma hakkını her zaman destekleyeceğim" dedi.

Başkan Yardımcısı, Başkan Biden ile birlikte Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş çaplı bir bölgesel savaşa dönüşmesini istemediklerini belirterek, "İsrail-Lübnan sınırı boyunca diplomatik bir çözüm üzerinde çalışıyoruz ki sınırın her iki tarafında da insanlar güvenle evlerine dönebilsinler. Diplomasi, sivillerin korunması ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için en iyi yol olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Harris'ten Nasrallah açıklaması
Harris'ten Nasrallah açıklaması