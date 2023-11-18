Harry Kane'den transfer itirafı

Yaz transfer döneminde 95 milyon euro karşılığında Tottenham’dan Bayern Münih’in yolunu tutan Harry Kane transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"KONFOR ALANIMIN DIŞINA ÇIKTIM"

Harry Kane yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'e transfer olduğumda nasıl bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. 19 yıl Tottenham'da oynadım. Orada gerçekten çok mutluydum. Bu transferle adeta konfor alanımın dışına çıktım." dedi.



"TARAFLARIN ANLAŞMAYA VARACAĞINA EMİNDİM"

İngiliz oyuncu, "Geçen sezon sadece Tottenham'a odaklanmıştım. Kulübün üst sıralarda bitirmesi için mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalıştım. Sezon biter bitmez Tottenham yönetimiyle konuştum ve ayrılık vaktinin geldiğini söyledim. Tatile çıktıktan sonra görüşmeler devam ediyordu. Eninde sonunda tarafların anlaşmaya varacağından emindim." ifadelerini kullandı.



"OKULA BAŞLIYORMUŞUM GİBİ HİSETTİM"

Taraftarlardan övgüyle bahseden Kane, "Bayern Münih'e gittiğimde ilk birkaç gün sanki yeni bir okula başlıyormuşum gibi hissettim. İlk maçımda harika hissettim. Çok özel bir atmosfer vardı. O günden sonra bunun münferit bir olay olmadığını fark ettim. Alman futbolu şimdiye kadar gördüğüm en tutkulu taraftarlara sahip." şeklinde konuştu.