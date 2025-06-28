Harvard’dan şaşırtıcı araştırma: Gündüz uykusu ölüm habercisi olabilir

Harvard Tıp Okulu ve Massachusetts General Hospital’dan araştırmacılar, yaklaşık 86.000 yetişkin üzerinde yaptıkları bir çalışmada gündüz uyku kalıpları ile ölüm riski arasında anlamlı bağlantılar buldu.

Günde 30 dakikadan fazla şekerleme yapanlarda ölüm riski anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Özellikle 11:00 ile 15:00 saatleri arasında uyuyanlarda bu riskin daha belirgin olduğu ve uykunun düzensizliğinin de ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Bu tür gündüz uykusu alışkanlıkları, genellikle gece uykusunun kalitesizliği veya altta yatan sağlık sorunlarının bir belirtisi olabileceği sonucuna ulaşıldı.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta şöyle konuştu:

Şekerleme, kestirme gibi isimlerle bilinen gündüz uykularının insan sağlığına tesirlerini inceleyen önemli bir çalışma yayınlandı. 86.000 kişiye ait bilgilerin değerlendirildiği bu çalışmanın sonuçlarından birincisi, gündüz uykusunun süresi 30 dakikanın üzerinde ise bu durum erken ölüm riskini arttırıyor.

İkinci olarak gündüz uykusu şayet sabah 11.00 ile öğleden sonra 15.00 arasında ise erken ölüm riski daha da artıyor.

Üçüncüsü, gündüz uykusunun süresinin günden güne farklı olması yani bazı gün 10 dakika bazı gün 30 dakika bazı gün 40 dakika gibi olması da gene ölüm riskini artıran faktörlerden bir tanesi olarak tespit edilmiş.

Dördüncü olarak ise 30 dakikadan daha kısa olan gündüz uykularının sağlığa herhangi bir olumsuz tesirinin olmadığı ama bir faydasının da olmadığı belirlenmiş.

Araştırmacıların elde ettikleri sonuçları gündüz uykularının birtakım hastalıkların sebebi olduğu şeklinde değil de altta yatan işte obezite gibi yüksek tansiyon gibi kalp damar hastalıkları gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini bu tür gündüz uykusu özelliklerine sahip olanların bu bakımdan bir değerlendirilmesi gerektiğini ifade edilmiş.