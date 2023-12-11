Harvard'dan skandal karar

Harvard'da Filistin'e destek gösterileri düzenleyen öğrenciler disipline sevk edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Harvard'dan skandal karar

Harvard Üniversitesi'nde, Filistin'e destek gösterileri düzenleyen 4 lisans öğrencisi için disiplin süreci başlatılacağı açıklandı.

Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kentindeki Harvard Üniversitesi'nin 1873'ten beri yerel yayın yapan The Crimson gazetesinin haberine göre, Filistin yanlısı eylem düzenleyen 4 öğrenci, üniversitenin disiplin kuruluna sevk edildi.

Harvard Üniversitesi'nden konuya ilişkin "Üniversite mensuplarının, normal faaliyetlerini yerine getirmelerini engelleyen eylemler yapmak ve bildirgeyi ihlal, kabul edilemez davranışlar teşkil eder ve disipline tabidir" açıklaması yapıldı.

Kasımda üniversite kampüsünde, Filistin yanlısı yürüyüş düzenleyen öğrencilere uyarı, gözaltı veya okuldan uzaklaştırma cezası verilmesi düşünülüyor.

Filistin yanlısı eylemler düzenlediği için disiplin kuruluna gönderilen öğrencilerden Kojo Acheampong, "Bunun bizi durdurmayacağını biliyoruz. Bu saldırıların, Filistin halkıyla dayanışmamızın önüne geçmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

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