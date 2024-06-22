Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu

Dünyanın süper gücü ABD’de ekonominin zor bir dönemde geçmesi bekleniyor. Açıklanan veriler ve yaşanan son gelişmeler ABD’nin ‘süper güç’ tahtının sallantıda olabileceği yorumlarına neden oluyor.

ABD’de bolcun GSYH’ye oranı 1990’lardan 2001’e kadar yüzde 32 seviyesindeyken önümüzdeki 10 yılda bu oranın yüzde 122’ye ulaşması bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi yaptığı açıklamada bu yıl borcun 1,9 trilyon dolarla 36 trilyon dolara çıkmasının beklendiğini duyurdu. Bu rakam, ABD’de üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerine eşit durumda.

HARVARDLI PROFESÖR ABD’Yİ BEKLEYEN KORKUNÇ SONU AÇIKLADI

Harvard Üniversitesi’nden tarih profesörü Niall Ferguson, yüksek borç yüküne dikkat çekerek ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Ferguson, ABD’nin mevcut borç yükü ile daha fazla ‘süper güç’ olarak kalamayacağını söyledi. Ferguson, borcun faiz ödemelerinin savunma harcamalarını geçen bir ülkenin daha fazla büyük kalamayacağını anlattı.

Ferguson, kendi oluşturduğu, ‘Ferguson yasaları’ adlı teoriden yolan çıkarak yaptığı açıklamada ABD’nin bir döneme damgasını vuran İngiliz, Fransız ve İspanyol imparatorluklarla aynı kaderi yaşayabileceğini söyledi. Ferguson’un verdiği örnekler arasında Osmanlı İmparatorluğu da bulunuyor.

Tarih profesörü Ferguson, ABD’nin önümüzdeki yıllarda bir döneme damgasını vuran imparatorluklarla aynı kaderi yaşayabileceğinin altını çizdi.

“YENİ BİR SOĞUK SAVAŞTA DURUMLAR FARKLI OLUR”

Son dönemde daha ciddi şekilde ortaya çıkan yeni 2 kutuplu dünyaya dikkat çeken Ferguson, ABD’nin 2. Soğuk Savaş’ı kazanamama ihtimalini vurguladı. Yeni bir Soğuk Savaş olması durumunda ABD ekonomisinin bunu atlatmasının çok zor olduğunu belirten Ferguson, Çin’in Sovyetler Birliği’nden daha güçlü ekonomiye sahip olduğunu ve Batı bloğunda ittifakların zayıf olduğunu vurguladı.

ESKİ İMPARATORLUKLARA NELER OLDU?

ABD’nin süper güç unvanını kaybedebileceğini düşünen sadece Niall Ferguson değil. Tarihsel bağlama dikkat çeken JH Cullum Clark, eski süper güçlerin durumlarını inceleyerek ABD ile çarpıcı benzerlikler buldu. Bush Enstitüsü’nde araştırmacı olan Clark, ABD’nin benzer sonu paylaşmasını beklediği eski imparatorlukların kökeninin Roma’ya kadar uzandığını söyledi.

Clark, İngilltere, Fransa, İspanya ve Roma İmparatorluklarının aşırı harcamalar ve borçlar sonrası para birimlerinin düştüğünü ve bu durumun savunma bütçesinde kesintiye gidilmesine neden olduğunu vurguladı. Clark, borçların savunma harcamalarını geçmesinin imparatorlukları yıkan bir unsur olduğunu söyledi.