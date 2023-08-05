Haryana’da Hindu-Müslüman çatışmalarına karışanların evleri yıkıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Nuh ilçesinde gerçekleştirilen yıkım çalışması, bölgedeki Müslüman topluluğunun tepkisini çekti. Bir yerel yetkili, yıkımla ilgili bildirimin yıkımdan sadece bir saat önce yapıldığını ve belirli bir topluluğun hedef alındığını söyledi.

Nuh ilçesi Sulh Hakimi Ashwani Kumar ise yıkılan yapıların sahiplerine önceden tebligat yapıldığını ve bazılarının da şiddet olaylarına karıştığını savundu.

Yıkılan yapı sayısı 200’ü aştı

Yetkililer, yıkılan ev ve iş yeri sayısını açıklamazken yerel basındaki haberlere göre, yıkılan yapı sayısı 200’ü aştı. Haryana İçişleri Bakanı Anil Vij, eyalette Hindu-Müslüman çatışmalarına yol açan olaylarla bağlantılı 216 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölgedeki şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 20’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Haryana’da neden şiddet olayları çıktı?

Haryana eyaletine bağlı Nuh ilçesinde, 31 Temmuz’da, Hindu grupların düzenlediği geçit töreni sırasında Müslümanlarla çatışmalar meydana gelmişti. Şiddet olayları, komşu ilçe Gurugram da dahil bazı bölgelere sıçrarken Gurugram’da, aşırı milliyetçi Hindu grupları, Müslümanlara ait iş yerlerini ve bir camiyi ateşe verip bir imamı öldürmüştü.

Artan şiddet olaylarının ardından bölgeye güvenlik gücü takviyesi yapılarak sokağa çıkma yasağı ve internetin askıya alınması gibi önlemlere başvurulmuştu.