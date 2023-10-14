Hasadı başladı 2 çeşit kanserin baş düşmanı. Tarlada kilosu 30 markette 99 TL

İHA'nın haberine göre, Şırnak Silopi'de yer fıstığının hasadı başladı­. Şırnak Valisi Cevdet Atay, 2023 Silopi Yerfıstığı Hasat Şenliğinde üretici firmalara, üretimdeki başarılarından dolayı plaket takdim ederek, önümüzdeki yıl hedeflerinin verimi daha da artırarak Türkiye genelinde daha ön sıralarda yer almak olduğunu belirtti.

Fıstığın Şırnak ekonomisi için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Vali Cevdet Atay, “İlk başka az bir alanda başlanmış olan fıstık üretiminde, şimdi 65 bin dekarda 25 bin ton civarında bir hasat bekliyoruz. Allah bereketini artırsın. Buradaki kazanç ve verim ile fiyatlarda istediğiniz tarza gelir. Diğer çiftçilerimize de örnek olur, bu çalışmalar. Üreten bir Silopi insanı gururlandırıyor, umutlandırıyor” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de, Silopi ovasının 340 bin dekarlık bir alan olduğunu söyledi. Sezgin, "Ova oldukça verimlidir. Son yıllarda değerli büyüklerimizin, emektar çiftçilerimizin emekleri ile yer fıstığı bu ovada yerini bulmuş. Değerli çiftçilerimiz bu bereketli ovada yer fıstığı tarımıyla Türkiye’de önemli bir ürünün üretimine katkı sağlayarak, hem ülke ekonomisine, hem de yörenin tarımsal değerleri açısından geleceği açısından önemli bir adım atılmıştır” diye konuştu.

2023 Silopi Yerfıstığı Hasat Şenliğine Şırnak Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile çiftçiler katıldı.

YER FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

İyi kolesterol seviyesini yükselterek kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Mide ve kolon kanserlerine karşı büyük bir savaş verir.

Kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardım eder.

İçerisinde bulunan proteinler ve aminoasitler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.

İçerisinde bulunan yağlar vücut sağlığı için oldukça faydalıdır.

İçerisinde omega 3 yağları içerir ve buda saç dökülmesine, saç tellerinin kırılmalarına karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda saçların güçlü ve parlak görünmelerini sağlar.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunduğundan dolayı cilt sağlığına yararlıdır.

Kadınların hamilelik süreçlerinde düşük riskini azaltır ve aynı zamanda döllenmeye de yardımcı olmaktadır.

Seretonin hormonunun üretilmesine yardımcı olur ve bu sayede kişilerin depresyona girmelerini engeller.

Kolon kanserinin oluşma riskini azaltmaktadır.

Cinsel gücün arttırılmasına yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde tüketildiği taktirde, damar ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Yer fıstığı ezmesi safra kesesi ağrılarının azalmasını sağlamaktadır.

Yer fıstığının düzenli tüketilmesi, inme riskinin azaltılmasını sağlar.

Alzheimer hastalığının belirtilerini azaltır.

Yer fıstığını düzenli olarak tüketen kişilerin hafızaları güçlenir.