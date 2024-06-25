Hasadı başladı. 3 ayda 2 milyar lira kazanacaklar

İlkbaharın bol yağmurlu geçmesi ve ardından havaların ısınmasıyla birlikte hasat faaliyetleri hız kazandı.

Erbaa ilçesinde üretilen ve 2017 yılında coğrafi işaret tescili alan Erbaa narince bağ yaprağının bu yıl 15 bin ton rekolteye ulaşması hedefleniyor. 21 bin dekar alanda yetiştirilen bu yaprak, kendine özgü aroması, inceliği ve narinliği ile tanınıyor. Mayıs ayında başlayan hasat, temmuz ayının ortalarına kadar devam edecek.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, yaprak hasadı yapan işçileri ziyaret ederek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karagöl, sezon başında yağmurlu geçen havaların, ardından gelen sıcaklarla birlikte üretimi olumlu yönde etkilediğini belirtti.

2 MİLYAR LİRALIK GELİR SAĞLAYACAK

Bu yıl 15 bin ton civarında üretim beklediklerini ifade eden Karagöl, "Bu miktar, şehrimize yaklaşık 2 milyar liralık gelir sağlayacak. Tescilli yaprağımızı yurt içinde olduğu kadar yurt dışına da ihraç ediyoruz. Umarım bu sezonda da çiftçilerimizin yüzü gülecek" şeklinde konuştu.