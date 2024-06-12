Hasadı başladı dalında kilosu 32 TL. Çöpe atılan kabuğu her derde deva

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasadı başladı dalında kilosu 32 TL. Çöpe atılan kabuğu her derde deva

Hatay'da serada yetiştirilen muzun hasadı başladı. 100 dönümlük serada yetiştirilen muzlar dalında kilosu 32 TL'ye satılıyor. Şifa deposu muzun kabuğunun sedef hastalığına iyi geliyor, diz ve eklem ağrılarını geçiriyor.

Depremin büyük hasar verdiği illerin başında gelen Hatay'da hasat mevsimi start aldı. Arsuz ilçesi, Üçgüllük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Sercan Satmaz’ın serada yetiştirdikleri muzların hasadının başladığını açıkladı.

Muz hasadının başladığını belirten 37 yaşındaki çiftçi Sercan Satmaz, "Biz muz toplayanlara asgari ücret maaş ödüyoruz. Muzu her ay ekebilirsiniz. 1 yıl sonra da ektiğiniz ayda hasadını yaparsınız. Yani Mart ayında ekersen, Mart ayında hasat edersin" dedi.

Muzlarının iç piyasa muzu olduğunu söyleyen Sercan Satmaz "Hasat edilen muzlarımızı Havuzda yıkanıp paketlenip depolara koyuyoruz. Sonra etilen gazıyla sarartıp, piyasaya sürüyoruz. Muzu dalında 30 TL ile 32 TL arasında satıyoruz" şeklinde konuştu.

MUZ KABUĞUNUN YARARLARI

Muz kabuğu faydaları saymakla bitmiyor. Çöpe atmak yerine kullananlar dertlerine derman buluyor.
İşte muz kabuğunun yararları:

Antioksidan özelliği sayesinde böcek ve benzeri haşerelerin ısırıklarına iyi gelir.

Böcek benzeri haşerelerin ısırdığı bölgenin üzerinde muz kabuğunu bekletmek ağrının azalmasını sağlar. Bölgede oluşan şişliğin küçülmesine yardım eder.

Zararlı ışınlar nedeniyle yorulan gözlere de muz kabuğu iyi geliyor.

Muz kabuğundaki B6, B12, magnezyum ve potasyum gibi vücudumuza faydalı vitaminler, mineraller vardır. Muz kabukları pişirilerek ya da kızartılarak tüketilebileceği gibi çiğ de yenilebilir.

Kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu dengelemeyi sağlar.

Kandaki şekeri düşürmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini dengeler.

Diyet yaparken tokluk hissi verir.

Odaklanma sorununu gidermeye yardımcı olur.

Böbreklerin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

Kan basıncını kontrol eder.

Bağırsak hareketlerini düzenlemeyi sağlar.

İçerisinde bulunan pektin sayesinde kolon kanseri gibi ciddi hastalıklardan korunmaya yardımcı olur.

Sedef hastalığına iyi gelir.

Vücudunuzda meydana gelen kaşıntıyı geçirmeye yardımcı olur.

Hafif yanıkların üzerine sürüldüğünde ferahlatıcı bir etki yaratır.

İçeriğindeki potasyum sayesinde gözaltlarındaki şişliklerin ve morlukların geçirilmesine katkı sağlar.

Diz ve eklem ağrılarını geçirmeye yardımcı olur.

Kuru ve yıpranmış saçların onarımını sağlar.

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