Hasadı devam ediyor fiyatı altınla yarışıyor. Göreceği rakam açıklandı

İHA'nın haberine göre, Akhisar, yaklaşık 14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’nin en fazla zeytin ağacına sahip ilçesi. Ancak ilçe, mayıs ve haziran aylarında yaşanan iklim değişikliğine bağlı olumsuz hava koşullarından dolayı büyük zarar gördü. Rekolte yüzde 10’un altına düştü.

Başkan Dutlulu, hasat döneminde çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve bakanlıktan destek istedi. Başkan Dutlulu, “Çiftçilerimizin zeytin fiyatları 60-100 TL arasında değişiyor. Devlet destek vermezse zeytin sektörü ciddi kriz yaşayacak. Biz Ege bölgesindeyiz, zeytinyağı ve salça bizim için güzel bir kahvaltıdır. Ama artık asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın bunu alması çok zor. Akhisarlılar da yakında alamayacak” diye konuştu.

Başkan Dutlulu, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının artmasının nedenlerini şöyle açıkladı: “Enflasyon, maliyetleri artırıyor. İklim değişikliği, yağışları azaltıyor. Dolu yağışı gibi faktörler, zeytin üretimini azaltıyor. Akhisar normalde yıllık 300 bin ton zeytin üretirken, bu sene çok düşük bir rakama indi. Bu da zeytin ve zeytinyağı fiyatlarını yükseltti.”

ALTIN VE DOLARDAN FAZLA KAZANDIRACAK

Başkan Dutlulu, “Mazot, yevmiye gibi girdi maliyetleri çok yükseldi. Zeytin az olduğu için birim maliyet de yükseldi. Zeytin ve zeytinyağı fiyatları kabul edilebilir seviyenin çok üstünde. Çiftçimiz zeytin üretemediği için para kazanamıyor ve yatırım yapamıyor. Küçük çiftçiler zeytinlerini sattı. Büyük çiftçiler zeytinlerini saklıyor" dedi.

"Geçen sene aralık ayında zeytinyağı fiyatı 80 TL idi, bugün 250-300 TL'yi bulmuş durumda. Bu gidişle önlem alınmazsa 400 TL'yi geçecek” diyen Başkan Dutlulu, zeytin ve zeytinyağındaki fiyat artışının hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Başkan Dutlulu, “Zeytinyağının maliyet fiyatı litrede 250 TL oldu. Dökme yağ fiyatı bu. Yakında 350 TL olacak. Vatandaş zeytinyağına ulaşamayacak. Satışlar düşecek. Bu sene Akhisar’da zeytin de yok, zeytinden geçinmek de yok. Birçok zeytin ağacı maliyeti karşılamadığı için toplanmadı” dedi.