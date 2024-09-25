Hasadı sürüyor günde 10 tane yiyen süperman oluyor. Tarlada 180 markette 500 TL

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hasadı sürüyor günde 10 tane yiyen süperman oluyor. Tarlada 180 markette 500 TL

Gaziantep'te 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının hasadı sürüyor. Tarlada 180 markette 550 ile 600 TL arasında değişen fiyatlarla satılan Antep Fıstığından günde 10 adet yiyen kişi vücudunun yağ, vitamin ve protein eksikliğini karşılıyor.

Gaziantep, gastronomi kenti olarak bilinir ve bu unvanını en değerli tarım ürünlerinden biri olan Antep fıstığı ile pekiştirir. Her yıl büyük bir özenle gerçekleştirilen fıstık hasatları, bu yıl da devam ediyor. Özellikle baklava yapımında kullanılan "boz fıstığın" ardından kavlamalık olarak bilinen "kırmızı ben" fıstıkları da toplanmaya başlandı.

Fıstık hasadı, genellikle ağustos ayının ortalarında başlıyor ve eylül boyunca sürüyor. Çiftçiler, ağaçların altına serilen yaygılarla fıstıkları topladıktan sonra, bu fıstıklar çeşitli eleklerden geçirilerek ayıklanıyor.

Ayıklama işlemi, fıstığın kalitesini artırmak amacıyla titizlikle yapılıyor. Tane tane ayıklanan fıstıklar, güneş altında 3 ila 5 gün boyunca kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından fıstıklar, baklava gibi birçok tatlıda, yemeklerde ve çerez olarak sofralarda yerini alıyor.

aw294596-02-001.jpg

Tokdemir Mahallesi Muhtarı Adem Yeşilbağ, tarlada fıstığın fiyatının 180 TL olduğunu belirtiyor. Fıstıkların toplanmasının ardından eleme işlemi yapıldığını, boz ve fos fıstıkların ayıklanarak tertemiz hale getirildiğini vurguluyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra, bu fıstıklar tüccarlara satılıyor ve marketlerde 550 - 600 TL arasında bir fiyat aralığına ulaşıyor.

Fıstığın tarımsal sürecinin yanı sıra ekonomik açıdan da önemli olduğuna değinmek gerekiyor. 20 senede olgunlaşan fıstık ağaçları, sabır ve özveri gerektiriyor. Ancak, son yıllarda işçilik fiyatlarının yüzde 100 artarak bin 500 TL'ye çıkması, çiftçilerin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Ayrıca, işçi bulmakta zorluk çekmeleri, üretimi olumsuz etkileyen diğer bir etken.

aw294596-04-001.jpg

Antep fıstığı, sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda Türkiye’nin ihracatına da büyük katkı sağlıyor. Yüksek talep gören bu ürün, uluslararası pazarda önemli bir yer ediniyor. Gaziantep'in kültürel mirasını temsil eden fıstık, her mevsim sofralarda yerini almakta ve yerel lezzetlerin vazgeçilmezi olmaktadır.

Dolayısıyla, fıstık hasatları, hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Gaziantep’in fıstığı, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bir kimlik ve zenginlik kaynağıdır.

Son Haberler
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Tosuncuk adıyla bilinen Mehmet Aydın'a 88 bin yıl hapis talebi
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Kardashian'dan eğlenceli paylaşım
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Mynmar’da ölü sayısı 419’a yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi. 25 Eylül 2024
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz
Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz