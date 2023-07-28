Hasadı yapıldı. Ücretsiz dağıtılacak. Ata tohumundan ekildi ekonomik getirisi yüksek

İzmir'de ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamya yaygınlaştırılıyor. Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında ekilen atalık susuz bamyanın hasadı başladı. Bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz dağıtılacak.

KAYNAK: İHA
Hasadı yapıldı. Ücretsiz dağıtılacak. Ata tohumundan ekildi ekonomik getirisi yüksek

İHA'nın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik getirisi yüksek olan susuz bamyayı yaygınlaştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu İzmir Tarımı Geliştirme Merkezinin (İZTAM) Bergama Yenikent Ovası’nda Mayıs ayında yaptığı atalık susuz bamya ekimi, başarılı sonuçlar verdi ve hasat başladı.

Ekilen atalık susuz bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.
Kuraklık karşısında önemli bir mahsul olan susuz bamya, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı.

Susuz bamya projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin üreticilere gelir desteği sağlama ve susuz tarımın yaygınlaşması hedeflerinin bir parçası olarak uygulanıyor.

Proje, İzmir'in tarım potansiyelini geliştirmeye, susuz tarım yapılmasına ve çiftçilerin daha iyi gelir elde etmelerine katkı sağlayacak. Proje ile Bergama'da bir dönümlük arazide tohum üretimi için atalık susuz bamya ekimi yapıldı.

SUSUZ DÖNEMDE BİLE YETİŞİYOR

Mayıs ayında ekimi yapılan susuz bamya, Temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen susuz bamya tohumlarının İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyor.

Atalık susuz bamya tohumu, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasından kaynaklı sulama sıkıntısı yaşanan dönemlerde bile yetişmesiyle büyük önem taşıyor. Bu nedenle, susuz bamya ekiminin İzmir'in tarım sektörünün dayanıklılığını artırmaya yardımcı olması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, susuz bamya ekimi projesini havza bazlı bir planlama ile yürütüyor. Tarımsal havza planlaması, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve su sıkıntısı yaşanabilecek bölgelerin belirlenmesine yardımcı oluyor.

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