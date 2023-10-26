Hasadına başlandı. Kilosu 1000 liradan satılıyor

Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde kurulan kovanlarda üretilen ‘Altın Bal’ ödülüne sahip dünyaca ünlü kara kovan balının hasadına başlandı.

KAYNAK: İHA
Hasadına başlandı. Kilosu 1000 liradan satılıyor

Türkiye'de en geç hasat yapılan illerin başından gelen Bitlis'te balın kalitesi bilimsel olarak öne çıkarıyor. Kilogramı 800-1000 liradan satışa sunulan karakovan balına Bitlis ve Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından da taleplerin olması üreticileri sevindiriyor. Bitlis'in yüksek rakımlı yaylalarına bırakılan ve arıların binlerce bitki özünden ürettiği organik karakovan balı, birçok kesim tarafından da tercih ediliyor.

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İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerindeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda üretilen organik kara kovan balı ilin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

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Bitlis balı, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından olan London International Honey Competıtıons (Londra Uluslararası Bal Yarışmaları) çerçevesinde bütün testleri başarı ile geçerek dünya birinciliği elde etmişti. Yaklaşık 130 ülkeden 153 arıcının katıldığı bu değerlendirmede 28 kategoride Bitlis balının dünya birincisi seçilmesi, kentteki arıcılara büyük mutluluk yaşatmıştı.

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlisli balcı Serdar Nevzat Ersan, dünyaca ünlü karakovan balının hasadına başladıklarını söyledi. Ersan, “Geleneksel üretim modelimiz olan kil ve gübre karışımı kovanlarımızdan elde ettiğimiz karakovan ballarımızın hasadına başlamış bulunmaktayız. Bu ballarımızın hasadını ekim ve kasım aylarında, yani havaların tam anlamıyla soğumaya başladığı vakit yapıyoruz. Bu ballarımızı organik tarım yönetmeliğine göre üretmekteyiz. Geçen yıl Londra’da ‘altın bal’ ödülü almış olan balımız burada üretildi. İlimiz floral kaynaklar bakımından oldukça zengin. Yaklaşık bin 200 çeşit endemik bitki türüne sahip olan ilimizde ballarımızı üretmekteyiz. Londra’daki yarışma neticesinde yurt dışından oldukça fazla talep gelmektedir. Bu ödülden sonra taleplerin artışı doğrultusunda bizde tesislerimizde ürünlerimizi paketleyip ihracatımıza başlayacağız” dedi.

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