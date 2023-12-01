Hasan Arat Anıtkabir hayalini açıkladı: Başkan seçilirse yapacak

Hasan Arat Fotomaç Gazetesi'nde Turgay Demir'in sorularını yanıtlarken gündem yarat ifadeler kullandı.

Arat, "Sayın Arat, Beşiktaş kongre üyeleri neden sizi seçmelidir" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

İnandıkları için seçecekler.

Bu bir inanma meselesi, tecrübe, listemin kuvvetli olması.

Listemde işadamları, akademisyenler, sporcuların olması.

İlk defa, bakın Türk spor tarihinde en önemli olayı biz yaptık. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve ortalarında da ben varım, üç sporcu var fotoğrafta.

FEYYAZ UÇAR VE SAMET AYBABA DETAYI

İnşallah bundan sonra Beşiktaş'ta hep böyle resimler olur. Ben diyorum ki, futbolu futboldan gelenler yönetsin.

Bizim dönemimizde Beşiktaş'ın yüzü Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

İşte Arat'ın açıklamaları:

Hayalleriniz olacak elbette. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Beşiktaş, önemli ilişkilere sahip bir kulüptür. Devlet, Beşiktaş'ı sever. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip, açıklayacağız.

Orta vadede 1.5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Sportif hayalim, hemen Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak.. Sonra elbette Avrupa'da Kupa kaldırmak.

Şunu da ekleyeyim; başkan seçilir seçilmez, en doğru tarihte, Türkiye'nin her yerinden binlerce Beşiktaşlı, talebeler, üniversiteliler, sporcular, takımlarımız hepsi ile birlikte binlerce kişiyle Anıtkabir'e gitmek.

En büyük hayallerimden biri budur.