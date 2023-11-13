Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği ziyareti iptal oldu

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hasan Arat'ın seçim çalışmaları kapsamında bugün Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği ziyareti hava şartları nedeniyle iptal oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Arat Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği ziyareti iptal oldu

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Hasan Arat, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda kongre üyelerine ve taraftarlara ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Arat, 13 Kasım Pazartesi günü (Bugün) Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'ni ziyaret edecekti.

Ancak gelen bilgilere göre Hasan Arat'ın katılacağı toplantı, hava şartları dolayısıyla iptal edildi.

Arat yapacağı ziyarette, Beşiktaş ile ilgili proje ve görüşlerini anlatacaktı.

Beşiktaşlı Eski Sporcular Derneği'nin başkanlığını, Süleyman Oktay (Sarı Süleyman) üstleniyor.

Derneğin yönetim kurulu ise isimlerden oluşuyor:

Rasim Kara, Ulvi Güveneroğlu, Samet Aybaba, Kadir Akbulut, Ziyaettin Doğan, Ömer Gülen, Metin Tekin, Rıza Çalımbay, Recep Çetin, Mehmet Ekşi, Gökhan Keskin, Metin Doğantimur, Nuri Şahbaz, Zülal Gök, Zafer Öğer, Feyyaz Uçar

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