Hasan Arat 'Biz de bekliyoruz' diyerek açıkladı. TFF'ye çağrı yaptı

Beşiktaş Kulübü, Ramazan Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelen bayramlaşma törenini Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, kongre üyeleri, çeşitli branşlardan sporcular ve taraftarlar katılım gösterdi.

Başkan Arat, törende yaptığı konuşmada, “Bayramlaşma çok güzel geçti. Sporcularımızın katılımı bizim için çok değerliydi. Futbol takımımız yarınki maç nedeniyle burada olamadı ama Beşiktaş olarak büyük bir aileyiz ve bu aileye yakışır şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yabancı VAR hakemlerin kullanımını olumlu bulduğunu belirten Arat, "Yabancı VAR'ın devreye girmesini olumlu karşılıyorum. Beşiktaş'ın maçına yabancı VAR atamamışlar ama bir sonraki maçta biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı. Ayrıca, maç sırasında VAR kararlarının ve pozisyonların stadyum ekranlarında gösterilmesini talep ettiğini söyledi. Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin hakemler olduğunu vurgulayan Arat, “Hakemler büyük baskı altında ve hatalar yapabiliyorlar. Yabancı hakemlerin deneyimlerinden faydalanmalıyız ve bu sezon bitmeden yabancı hakem uygulamasına başlamalıyız” dedi.

TFF seçimlerinin 18 Temmuz’dan daha erken bir tarihte yapılmasını istediklerini dile getiren Arat, “Türk futbolu için daha demokratik bir seçim süreci gerekiyor. Beşiktaş olarak bu konuda aktif olacağız ve değerlerimizi ön plana çıkaracağız” şeklinde konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Arat, Türk futbolunun yaşadığı sıkıntıları ve VAR uygulamalarını ele aldıklarını belirtti. Arat, “Türkiye, futbol alanında yaşanan sıkıntıları aşmalı ve yenilenmeli. TFF seçimleri çok adaylı olmalı ve kurullar seçimle gelmeli” dedi.

Beşiktaş’ın futbol performansının düzelmesi gerektiğini söyleyen Arat, “Süper Lig’de liderden 37 puan gerideyiz ve performansımızı düzeltmeliyiz. Türkiye Kupası’nı kazanmalıyız. Zor günler geçiriyoruz ama bu durumu birlikte aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT'IN DİĞER KONUŞMALARI

- Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

- Beşiktaş'ın evlatlarıyla gurur duyuyorum. Beşiktaş camiası, kendi evlatlarına sahip çıksın. Büyük bir camiayız ve tüm branşlarda Türkiye'ye örnek olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.

- Futbolda sıkıntılı günlerden geçiyoruz ama hedefimiz bitmedi. Türkiye Kupası'nı almak için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda kararlıyız. Sporcularımız da kararlı. Beşiktaş olarak daha iyilerine layığız. Beşiktaş, her alanda kendine yakışanı yapacaktır.

Bayramlaşma töreni Hasan Arat ile sporcuların fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. Törenin ardından başkan Arat'a katılımcılar yoğun ilgi ve sevgi gösterdi.