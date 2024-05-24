Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Hasan Arat ile TOKİ başkanının kupa maçında kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı

Türkiye Kupası Final maçında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında kavga çıktı. İşte o görüntüler…

Beşiktaş ile Trabzonspor 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya geldi. Kupayı 3-2 galip ile Beşiktaş aldı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesine çok sinirlendi.

İddialara göre bu sırda Trabzonsporlu TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Arat tartışma yaşadı. Arat’ın yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayların daha da büyümesini engelledi.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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AHMET METİN GENÇ İLE DE TARTIŞTILAR

Öte yandan maç esnasında Hasan Arat ve Ahmet Metin Genç arasında da tartışma çıkmıştı.

Protokol tribününde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın küplere bindiği iddia edildi.

Genç Beşiktaş ve Fenerbahçe için "şikeci kulüp" demişti.

TOKİ BAŞKANI'NIN İLK OLAYI DEĞİL

Daha önce de TOKİ Başkanı Bulut, yumruklu saldırı olayına karışmıştı. Bulut, TOKİ konutlarının anahtar teslim programında kendisine tepki gösteren hak sahibi İshak Arslan'a yumruk atmıştı.

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