Hasan Arat kongrede aday olacak mı? Canlı yayında konuştu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arat, yaptığı açıklamalarda adaylık konusuna açıklık getirdi. Arat, gelen bir soru üzerine şu anda gündemlerinde adaylık konusunun olmadığını söyledi. En önemli gündemlerinin mali sorunlar ve futbol takımının başarısı olduğunun altını çizen Arat, eski yönetimlerden isimlerin yaptığı çağrılara yanıt verdi. Arat, “Keşke mali genel kurullarda konuşsalardı” dedi.

Yönetime geldikleri gündem itibaren yaptıkları projeler ve son olarak lansmanı yapılan telefon uygulaması konusunda konuşan Arat şunları söyledi:

"Dün akşam saat beşten sonra yapmayı karar aldığımı ve başlattığımız SuperApp uygulaması hayata geçti. Güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmada Türkiye'nin değerli kuruluşlarını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz. 14 saatlik sürede eşine ender rastlanan bir yoğunlukla karşılaştık. Dün bu gösterilen teveccüh, Beşiktaş'ın büyüklüğünden geliyor. Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. 14 saat içerisinde indirme adedimiz 230 bin. Bu çok ciddi bir rakam. Uygulamayı indirip yapılan kayıt 100 bin 571. Sabaha kadar iyileştirmeler yapıldı. Çok mutluyuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Beşiktaş camiasına şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş camiası sahiplenmiştir. Teknik sıkıntı yaşansa bile hoşgörüyle karşılanmıştır. Bu Beşiktaş'ın projesi. Beşiktaş'a çok güzel bir proje yaptığımıza inanıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli."

KARA DUVAR PROJESİNDE SON DURUM

"4.5 yıllık planlarımız da vardı, 1.5 yıllık planlarımız da vardı. Biz şu anda yüzde 72 seviyesindeyiz hedeflerimizi gerçekleştirmede. Dijital App'i bir tane olarak görebilirsiniz ama özgül ağırlık olarak en önemlilerinden. Işıklandırmanın FIFA standartlarında olmadığını ve eski bir teknoloji olduğunu bilmiyorduk. Onu gerçekleştirdik. Kara Duvar projesiyle ilgilili ön izinlerin hepsi alındı. Sadece İçişleri Bakanlığı'nda sayıyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Dönüp baktığımızda tarihsel değişimlerin yapıldığını düşünüyoruz. Tüzük değişikliğinin yapıldığı kongreyi çok önemli görüyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda değişiklikler oldu. Çimler ve yenilemeler bizim planlamamızda yoktu. Konsere verildiğini bilmiyorduk. Konsere karşı çıkmıyoruz, şekline karşı olduğumuz belirttik. Beşiktaş TV Dijital'in sözünü vermiştik, deneme yayınları yapılıyor ve o devreye girecek. Büyük projelerde hemen devreye giremezsiniz. Biz kendimizi 11 aylık dönemde bir şeyler toparlamış gibi görüyoruz. Bu 1.5 senelik vaatler değildi. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittiğimizi düşünüyoruz."

"KULÜPLER BU BORÇLARLA DEVAM EDEMEZ"

"Türkiye'de bütün kulüplerin sorunu var. Nakit yönetim sorunu var. Bankalar Birliği anlaşması olan kulüplerin hepsinin gelirlerinin yarısı gidiyor. Bizim Akaratler binamızın değeri kadar her yıl faiz ödemek zorundayız, her kulüpler böyle. Kulüpler kendi markasından iddia gelirlerinden on binde altı alıyor. Bu işin mutlak suretle resmi olması ve kulüplerin bu kazançları elde etmesi lazım. Yayın gelirleri 500 milyon dolardan 182 milyon dolara inmiş durumda. Beşiktaş yayın gelirlerinden geçen sene 4.6 milyon euro gelir kazanmış. İki tane kanat oyuncusunun maaşı diyebilirsiniz. UEFA'dan geçen sezon katılım bedeli olarak 8.5 milyon euro kazanmışız. Buralarda büyük sorunlar var. Kulüpler bu borçlarla devam edemez. Devam etmesi de mümkün değil."

"ADAYLIK KONUSU GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

"Şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nun oylarıyla seçildik. Genel kurul üyelerimizin bu yetki çerçevesinde tüzük gereği nasıl haraket etmemiz gerekiyorsa öyle hareket edeceğiz. Bu tüzük adaylığın ne zaman açıklanacağıyla ilgili metinler doludur. Kimsenin haftalık programına göre hareket etmeyiz. Bunları bir kenara bırakacak olursak önemli olan tek gündem Beşiktaş tüzüğüdür. Beşiktaş'ı temsilen bu makamda bulunmanın sorumlulukları var. Sorumluluktan kaçmadan bunları gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş'ın mali genel kurulları önemli yerlerdir. Geleceksiniz, hakaret etmeden dertleşeceksiniz. Yönetimin hatası varsa söyleyeceksiniz. Bu iş sosyal medyadan, gazete röportajlarından, televizyon programlarından olacak şeyler değildir. Adaylık konusu gündememizde olmadığını bilmenizi istiyorum. Bizim için birinci konu mali olarak sürdürülebililir olması ve Futbol A takımımızın başarıl olması. Bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli eski yönetici arkadaşlarımızın açıklamalarını değerli buluyorum. Onlar Beşiktaşlı. Kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini belki de burada gördüler, ona dikkat etmeye çalıştılar. Beşiktaş bireysel olarak korunacak yer değildir."

"GÖRÜŞMELERİMİZE BAŞLADIK"

"Ara transfer için Hüseyin bey ve scout ekibi hazırlıklarını bitirmiş durumda. Göndermemiz gereken oyuncularımız da var. Bütçemize uygun doğru hareketler içerisinde olacağımızı düşünüyoruz. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra görüşmelerimize başladık. Puan farkını bir an önce kapatmamız lazım. Spor bir anda her şeyi bırakmakla olmaz. Bize bütün raporlar geldi. Neyin ne olduğunu biliyoruz."