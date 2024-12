Hasan Arat konuşunca kıyamet kopacak. Açıklama yapacağı tarihi duyurdu

Beşiktaş’ta yönetimdeki görevinden alınan Samet Aybaba’nın düzenlediği basın toplantısında ortalığı ayağa kaldıran iddialarda bulundu. Aybaba, özellikle yönetimde bulunan Kaan Şakul ve kendisi ile birlikte görevden alınan Brad Friedel ile ilgili sert sözler söyledi. Aybaba, Udokhai, Muçi ve Al Musrati gibi oyuncuların transferlerine karşı olduğu konusunda rapor yazdığının altını çizdi. Aybaba, Başkan Hasan Arat ile yaptığı görüşmede kendisine Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu transferlerinden komisyon teklif ettiğini ve bunu kesin bir dille reddettiğini anlattı.

HASAN ARAT KONUŞMA KARARI ALDI

Samet Aybaba’nın ortalığı ayağa kaldıran iddiaları sonrası eski Başkan Hasan Arat’tan hamle geldi. Arat, Aybaba’nın iddiaları ile ilgili belgeleri Beşiktaş Denetim Kurulu’na teslim etti.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Arat, Candaş Tolga Işık’a yaptığı açıklamada iddialara yanıt vereceğini söyledi.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPACAK!"



Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini aktaran Candaş Tolga Işık "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlatı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler! Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi." dedi.

"NOT ALIYORUM, SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"



Sözlerine devam eden Candaş Tolga Işık "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin.' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur. Anlatacağı çok önemli şeyler var." diye konuştu.



Canlı yayındaki bu sözlerin ardından siyah-beyazlı kulübün başkanlığından sürpriz şekilde istifa eden Hasan Arat'ın açıklamaları merakla beklenmeye başlandı.

“BU KADAR BOŞ ADAM GÖRMEDİM”

Beşiktaş’taki yönetim krizi hakkında konuşan Kaya Çilingiroğlu “Ben bu kadar boş adam görmedim” dedi. Hasan Arat ve yönetimin kulübe getirdiği borç yüküne dikkat çeken Çilingiroğlu, TRT Spor’da yaptığı yorumda şunları söyledi:

“İnsanlara çamur atmak kolaydır. Gerçekten boş adammış. Hayatımda hiç bu kadar boş bir adam görmedim. İnsanda biraz utanma olur. Aynaya bakmadan insanları kirletmeye çalışması olacak iş değil. Aslında genel kurula çağrı yapıyorum. Genel kurul mutlaka bu adamdan hesabını sormalı. İvedilikle Beşiktaş Kulübü'nden ihracını gerektiren işler yapmıştır. Kendisi Olağan Genel Kurul ile geldi. Hazır olduğunu söyledi. Geçen dönem yapılan yanlış transferleri ifade etti.

Onun üzerine 1 sene olmadan, Beşiktaş'ın 100 küsur milyon eurosunu resmen çöpe attı ve bıraktı gitti. Gitmeden 2 gün önce "Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılıyorum" deyince insanların kafası karıştı. Bana bu ilk haber geldiğinde 'Sorun bakayım, A.Ş.'nin yönetim kurulundan mı ayrılmış?' dedim. Neticede haklı çıktım. Orada bir sinyal veriyor. Hala bir oyun peşinde. Bir insan fazla seyirciye oynuyorsa ondan korkun kardeşim. Neden taraftara oynuyorsunuz?

100 küsur milyon Euro... Bu parayı Beşiktaş mecburen ödeyecek. Beşiktaş'ı düşürdüğü durum hoş değil. Böyle Beşiktaş bırakılmaz.

Neyi bırakıyorsun? 20 milyon taraftarı olan şanlı kulübü sen küt diye bırakıyorsun. Bırakma tarzına konuşuyorum. Bırakırken 1 sene de 100 milyon eurodan fazla para harcadı. Matematiği var mı? Farkında mı? 100 küsur milyon euroluk zarara soktun, bırakıp gittin. Bunun hesabını ver.”